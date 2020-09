DEL fehlen 60 Millionen Euro - Saisonstart in Gefahr

Frankfurt

Deshalb droht eine erneute Verschiebung des Saisonstarts, der zunächst vertagt wurde. "Alle Clubs wollen unbedingt spielen, aber unter den derzeitigen Rahmenbedingungen ist dies wirtschaftlich nicht seriös darstellbar", sagte DEL-Aufsichtsratschef Jürgen Arnold.

Die Liga hatte den Saisonstart, der eigentlich am 18. September sein sollte, bereits auf den 13. November verschoben - in der Hoffnung, dann vor Zuschauern spielen zu können. Die 20 Prozent der eigentlichen Zuschauer-Kapazitäten, die aktuell zugelassen sind, sind für einen wirtschaftlichen Spielbetrieb aber zu wenig. Die DEL fordert daher von der Politik bis Ende kommender Woche Perspektiven für einen Spielbetrieb mit mehr Zuschauern. "Nur wenn uns bis zum 2. Oktober verbindliche Zusagen vorliegen, werden wir am 13. November in die Saison starten", meinte Arnold.

Anzeige

© dpa-infocom, dpa:200921-99-654575/2

Weitere DNN+ Artikel

dpa