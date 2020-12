DEL-Vorbereitungsturnier: München und Bremerhaven im Finale

München

Die Norddeutschen hatten am Donnerstag im ersten Semifinale die Adler Mannheim bezwungen. Das Turnier wird als Vorbereitung auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga ausgetragen, die am 17. Dezember starten soll.

Münchens Nationalspieler Yasin Ehliz, der nach einer Verletzung erst am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückgekehrt war, schoss den EHC im zweiten Drittel mit einem Doppelpack in der 28. Minute mit 2:0 in Führung. DEG-Stürmer Charlie Jahnke verkürzte zehn Minuten später auf 2:1 (38.). Doch Chris Bourque sorgte gut fünf Minuten vor dem Ende für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.

dpa