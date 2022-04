DEG dank Fischbuch und Pantkowski im DEL-Viertelfinale

Nürnberg

Die ersatzgeschwächte DEG gewann wieder mit Chefcoach Harold Kreis das entscheidende dritte Pre-Playoff-Spiel bei den Nürnberg Ice Tigers mit 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). Nürnberg hatte die Miniserie keine 24 Stunden zuvor erst durch ein 6:5 nach Verlängerung ausgeglichen. In den ersten beiden Spielen hatte Kreis wegen dringender privater Angelegenheiten noch gefehlt.

Auch am Freitag boten sich beide Teams erneut ein packendes Duell. Überragende Spieler waren der Ex-Nürnberger Daniel Fischbuch und Düsseldorfs Torhüter Mirko Pantkowski. Nationalstürmer Fischbuch war an allen drei Düsseldorfer Toren direkt beteiligt und hat nach drei Playoff-Spielen bereits acht Scorerpunkte gesammelt.

Neben dem Tor des 28-Jährigen zum 2:0 (12. Minute) waren zudem Kapitän Alex Barta (6.) und Brendan O'Donell (32.) für die DEG jeweils in Überzahl erfolgreich. Für die Ice Tigers, die zu oft am diesmal souveränen Pantkowski scheiterten, war nur Marko Friedrich erfolgreich (7.), der einen Schuss von Oliver Mebus abfälschte.

Für die leidenschaftlich kämpfende DEG war es ein Sieg des Willens. In den verletzten Kyle Cumiskey und Marco Nowak fehlten zwei wichtige Abwehrstützen. Nürnberg hatte im "Alles-oder-nichts-Spiel" hingegen alle Mann an Bord, selbst Chris Brown durfte trotz seiner Matchstrafe am Donnerstag wieder spielen.

Das Viertelfinale ist nun komplett. Von Sonntag an spielen Titelverteidiger Eisbären Berlin gegen die Kölner Haie, die Straubing Tigers gegen die Adler Mannheim, die Grizzlys Wolfsburg gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven und München gegen Düsseldorf. Zum Weiterkommen sind von nun an drei Siege pro Serie nötig.

© dpa-infocom, dpa:220408-99-854353/2

dpa