DEB hält an Deutschland Cup fest: Hygienekonzept als Basis

München

Die nächsten Winterspiele in Peking finden Anfang 2022 statt.

Grundlage für die Durchführung des Deutschland Cups auch vor Zuschauern in Krefeld (7. bis 10. November) soll das Hygienekonzept sein, dass der Verband am 16. Juli vorstellte. Der DEB und die Deutsche Eishockey Liga ( DEL) sind zuversichtlich, damit bald wieder einen geregelten Trainings- und Spielbetrieb zu ermöglichen. "Das ist ein ziemlich gutes Konzept, mit dem wir die Spieler wieder aufs Eis bringen", sagte DEL-Spielbetriebsleiter Jörg von Ameln.

Allerdings sind wesentliche Punkte noch offen. So gibt es bislang noch keine Rückmeldung aus der Politik zum Konzept, das bereits seit Anfang des Monats an entscheidenden Stellen vorliegen soll. "Stand heute haben wir das Feedback noch nicht. Wir werden das in den kommenden Tagen und Wochen mit den Entscheidungsträgern besprechen", räumte Schaidnagel ein.

Auch sieht das Konzept keine einheitliche Testung von Spielern vor. "Wir müssen einen Rhythmus finden, in dem wir Spieler regelmäßig testen. Das entscheidet jeder Verein vor Ort", sagte der medizinische DEB-Koordinator Lutz Graumann. Ungeklärt ist demnach auch, wer für die Kosten aufkommen soll.

Ob in der DEL in der neuen Saison vor Zuschauern gespielt werden kann, ist noch offen. Die Proficlubs sollen auf Grundlage des vorgelegten Konzeptes einen eigenen, individuellen Plan erarbeiten. Ob an den jeweiligen Standorten Zuschauer möglich sind, entscheiden die lokalen Gesundheitsämter.

