Der deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim hat trotz zwischenzeitlich drei Toren Rückstand einen wichtigen Sieg in Bremerhaven geholt.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie gewannen die Adler gegen die formstarken Fischtown Pinguins nach Verlängerung 5:4 (0:2, 1:1, 3:1) und verhinderten so einen verpatzten Saisonstart in die Deutsche Eishockey Liga (DEL).