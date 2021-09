Adler Mannheim gewinnen Topspiel bei Meister Eisbären

Titelanwärter Adler Mannheim hat das Topspiel der Deutschen Eishockey Liga bei Meister Eisbären Berlin gewonnen.

Am Sonntag siegte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross in der Hauptstadt mit 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) und setzte mit dem zweiten Sieg in Serie ein erstes Ausrufezeichen in der neuen Spielzeit.