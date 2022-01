Doppelsitzer Eggert/Benecken siegt vor Wendl/Arlt

Oberhof

Das Thüringer Duo Eggert/Benecken gewann auf der heimischen Bahn vor den Bayern Wendl/Arlt und den Italienern Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner. Das dritte deutsche Doppel Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (Zella-Mehlis) belegte beim ersten Saisonstart den zehnten Platz.

"Toni und Sascha waren wieder eine Klasse für sich. Das macht mir Hoffnung, dass wir gut vorbereitet zu den Olympischen Spielen fahren", befand Bundestrainer Norbert Loch. In der Gesamtwertung geht es nun in St. Moritz am Wochenende um den Sieg zwischen den beiden Thüringern und dem lettischen Doppel Andris Sics/Juris Sics, das noch mit 37 Punkten Vorsprung auf Rang eins liegt.

