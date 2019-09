Ohne Star-Diagonalangreifer Georg Grozer sind die deutschen Volleyballer vorzeitig ins EM-Achtelfinale eingezogen.

Der Vize-Europameister von 2017 feierte in Antwerpen beim am Ende klaren 3:0 (25:23, 30:28, 25:19) gegen die Slowakei den zweiten Endrundensieg in Serie und schließt die Gruppe B damit mindestens als Dritter ab.