Deutsche Biathleten mit der Staffel auf Platz vier

Kontiolahti

Dahinter belegte Schweden vor Frankreich den zweiten Platz. Nawrath lag im Zielsprint lediglich eine Sekunde hinter dem Franzosen Quentin Fillon Maillet.

Wie schon bei den Winterspielen in China hatte Deutschlands Schlussläufer Nawrath bis zum letzten Schießen die Chance auf den Sieg. Während der Bayer im Februar am Ende einmal in die Strafrunde musste und so die mögliche Goldmedaille vergab, benötigte er in Finnland alle drei Nachlader und hatte auch so erneut keine Chance mehr auf den ersten Saisonsieg der DSV-Männerstaffel. Auf der Schlussrunde in den Wäldern Nordkareliens stolperte Nawrath kurz und musste sich auf den letzten Metern geschlagen geben.

