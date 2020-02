Garmisch-Partenkirchen

In Garmisch-Partenkirchen steht der Riesenslalom der Herren an, im japanischen Sapporo hoffen die deutschen Skispringer um Karl Geiger auf ein gutes Ergebnis. Die Übersicht des Wintersportprogramms vom Sonntag:

SKI ALPIN

Weltcup Garmisch-Partenkirchen, Bayern

Riesenslalom, Herren

10.30 Uhr 1. Durchgang ( ZDF und Eurosport2)

13.30 Uhr 2. Durchgang ( ZDF und Eurosport2)

Weltcup in Krasnaja Poljana, Russland

Super-G, Damen

09.00 Uhr (Eurosport2 und ab 13.00 Uhr ZDF Zusammenfassung)

Nach dem Abfahrtserfolg von Thomas Dreßen stehen die Chancen auf einen Heimsieg im Riesenslalom nicht ganz so gut. Stefan Luitz hat zwar schon ein Weltcup-Rennen gewonnen, ist vor dem Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen aber nicht in Topform. Außer ihm schickt der Deutsche Skiverband noch drei weitere Fahrer an den Start und hofft trotz einer schwierigen Wettervorhersage für erneut gute Werbung in eigener Sache. 2025 möchte die Stadt WM-Gastgeber sein, die Vergabeentscheidung fällt im Mai. Die Damen hoffen derweil in Russland auf ein Rennen. Die Abfahrt am Samstag war abgesagt worden, am Sonntag steht ein Super-G auf dem Programm. Starten sollen unter anderem Kira Weidle und Viktoria Rebensburg.

SKI NORDISCH, SKISPRINGEN

Weltcup, Sapporo, Japan

Einzel Großschanze, Männer

02.00 Uhr 1. Durchgang ( Eurosport 2, ab 11.00 Uhr ZDF Zusammenfassung)

Weltcup in Oberstdorf, Deutschland

Einzel Großschanze, Damen

15.30 Uhr 1. Durchgang ( ZDF und Eurosport 2)

Nach der Windlotterie am Samstag hofft Karl Geiger in Japan nun auf faire Bedingungen. Nachdem er als Elfter das Gelbe Trikot des Weltcup-Gesamtführenden an den Österreicher Stefan Kraft verlor, muss er nun wieder punkten, um nicht allzu weit ins Hintertreffen zu geraten. Am Samstag hatten die Windbedingungen in kürzester Zeit von gut bis sehr schlecht und wieder zurück gewechselt. So war es auch für die besten Springer teilweise unmöglich, erfolgreich zu performen - so erwischte es auch den Japaner Ryoyu Kobayashi. Stephan Leyhe will nach Platz fünf seine gute Leistungen bestätigen. Vor der Heimkulisse in Oberstdorf hoffen die deutschen Skispringerinnen endlich wieder auf einen Podestplatz. Am Samstag war Juliane Seyfarth als beste Deutsche Achte geworden.

NORDISCHE KOMBINATION

Weltcup in Seefeld, Österreich

Einzel, Herren

12.00 Uhr Sprung ( ZDF und Eurosport 2) 14.40 Uhr 15-Kilometer-Lauf ( ZDF und Eurosport 2)

Auch am dritten Wettkampftag des prestigeträchtigen Seefeld-Triples geht der Sieg nur über den Norweger Jarl Magnus Riiber. Der 22 Jahre alte Ausnahmekönner hat bereits die ersten beiden Entscheidungen gewonnen und führt diese Einzelwertung ebenso souverän an wie den Gesamtweltcup. Der Deutsche Vinzenz Geiger will nach zwei Podestplätzen - am Freitag war er Zweiter und am Samstag Dritter - seine tolle Form bestätigen und erneut auf das Podium. Vielleicht schafft das auch Eric Frenzel, mit vier Siegen Rekordgewinner der 2014 eingeführten Veranstaltung.

BOB

Weltcup in St. Moritz, Schweiz

Viererbob, Männer

10.00 Uhr 1. Durchgang ( ZDF ab 11.55 Uhr)

Nach seiner Niederlage am Samstag im Zweier will Doppel-Olympiasieger und Rekordweltmeister Francesco Friedrich im großen Schlitten zurückschlagen. Am Samstag hatte er nach drei Double-Siegen im Weltcup gegen Johannes Lochner den Kürzeren gezogen. Im Vierer feierte Friedrich zuletzt drei Siege in Serie, Lochner war dreimal Zweiter hinter dem Sachsen geworden.

RODELN

Weltcup in Oberhof, Deutschland

Einsitzer Frauen und Staffel, Mixed

09.30 Uhr Einsitzer Frauen, 1. Durchgang (ab 11.30 Uhr ZDF) 10.55 Uhr Einsitzer Frauen, 2. Durchgang 13.00 Uhr Staffel, Mixed (Zusammenfassung ca. 16.10 Uhr ZDF)

Die deutschen Rodler wollen beim Heim-Weltcup in Thüringen nachlegen. Nach den Siegen von Johannes Ludwig bei den Männern und Tobias Wendl und Tobias Arlt im Doppelsitzer am Samstag stehen die Rennen der Frauen und die abschließende Team-Staffel an. Julia Taubitz hatte zuletzt die beiden Rennen in Sigulda gewonnen und damit die Führung im Gesamt-Weltcup übernommen. Die Wettkämpfe in Oberhof sind die Generalprobe für die Weltmeisterschaften auf der Olympia-Bahn von Sotschi in zwei Wochen. Im Weltcup stehen anschließend noch Rennen in Winterberg und Berchtesgaden-Königssee an.

dpa