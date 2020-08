Tyson-Comeback offenbar auf November verschoben

Berlin

statt am 12. September nun erst am 28. November stattfinden.

Die Verschiebung hat angeblich finanzielle Gründe, da sich die Tyson-Seite durch die größere Vorlaufzeit mehr Einnahmen erhofft. Der Kampf des 54-Jährigen Tyson über acht Runden gegen den drei Jahre jüngeren Ex-Champions Jones Jr. soll im Dignity Health Park im kalifornischen Carson ohne Zuschauer stattfinden. Die Show wird im Pay-TV übertragen, außerdem wird gerade eine zehnteilige Doku-Reihe produziert.

Tyson und Jones jr. boxen in stärker gepolsterten Handschuhen, die mit 340 Gramm etwa 60 Gramm schwerer als üblich sind. Zudem gab es zuletzt Unstimmigkeiten, ob die Kämpfer einen Kopfschutz tragen sollen. Auch über Dopingtests in der Vorbereitung zum Kampf herrschte laut "The Ring" Uneinigkeit.

"Iron Mike" Tysons letzter Profikampf liegt 15 Jahre zurück, im Juni 2005 verlor er gegen den Iren Kevin McBride durch technischen K.o. nach sechs Runden.

