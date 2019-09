Jekaterinburg

Die Ringrichterin brach den Kampf wegen Überlegenheit ( RSC) des Deutschen in der zweiten Runde ab. Mohammed war nach klaren Treffern dreimal angezählt worden.

Der in Russland geborene Mersljakow war sehr beweglich und ließ sich kaum treffen. In der zweiten Vorkampfrunde erwartet ihn größere Gegenwehr, dann trifft der 23 Jahre alte Amberger auf den an Nummer fünf gesetzten Brasilianer Herbert Conceicao Sousa.

Der Deutsche Boxsport-Verband ( DBV) ist mit acht Athleten beim Championat in Jekaterinburg (bis 21. September) vertreten. Um die Medaillen bewerben sich 365 Boxer aus 78 Ländern.

dpa