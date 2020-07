Maske für Tyson-Comeback: "Keine Sorge um Gesundheit"

Berlin

"Das macht den Unterschied zu einem richtigen Comeback aus. Unter den Bedingungen finde ich das Duell absolut akzeptabel. Jeder Fußballer darf das in Legenden-Spielen - auch im hohen Alter", meinte Maske.

Der 54-jährige Tyson steigt am 12. September im kalifornischen Carson gegen den drei Jahre jüngeren Ex-Champion Roy Jones Jr. in den Ring. Der Kampf soll über acht Runden gehen. Maske geht davon aus, dass beide Boxer sich zurückhalten werden. "Um die Gesundheit der beiden mache ich mir keine Sorgen. Vernichten kann man jemanden nicht zufällig. Wenn man den Gegner vernichten will, muss man es auch wollen. Sonst passiert es nicht. Da rutscht nicht mal eine Hand aus", sagte der 56-Jährige. Tyson und Jones jr. boxen in stärker gepolsterten Handschuhen, die mit 340 Gramm etwa 60 Gramm schwerer als üblich sind.

"Iron Mike" Tysons letzter Profikampf liegt 15 Jahre zurück, im Juni 2005 verlor er gegen den Iren Kevin McBride durch technischen K.o. nach sechs Runden. Die Comeback-Show soll groß vermarktet werden, auch eine Doku-Serie ist im Vorfeld geplant.

