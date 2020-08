Orlando

Theis stand als Center wie gewohnt von Beginn an auf dem Parkett und steuerte 15 Punkte bei.

Tobias Harris von den 76ers musste das Spiel vorzeitig beenden. Er war im dritten Viertel hart mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen und in der Folge blutüberströmt. Theis war in der Szene in der Nähe, hatte mit dem Sturz aber nichts zu tun.

Anzeige

© dpa-infocom, dpa:200823-99-278394/2

Weitere DNN+ Artikel

dpa