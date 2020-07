Zu geringeren Bezügen: Günther verlängert bei ratiopharm Ulm

Neu-Ulm

Aufgrund der finanziellen Folgen der Corona-Krise ist der Point Guard offenbar zu Gehaltseinbußen bereit. " Per hatte sofort Verständnis für unsere Situation", sagte Geschäftsführer Thomas Stoll: "Ihm ist klar, dass sich auch die Spielerverträge in der kommenden Saison an die wirtschaftlichen Gegebenheiten anpassen müssen." Günther sagte: "Der Verein ist in einer schwierigen Phase. Mit einem kleineren Vertrag und hoffentlich großen Leistungen kann ich hier am besten helfen."

