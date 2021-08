Ulm

"Dies ist wirklich eine ungewöhnliche Verpflichtung", sagte Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath zu dem Transfercoup. "Trotz Angeboten aus starken europäischen Ligen hat er schnell deutlich gemacht, dass er sehr gerne in Ulm spielen möchte." Felicio hatte die vergangenen sechs Spielzeiten in Chicago unter Vertrag gestanden. In Ulm erhält er einen Einjahresvertrag.

