Titelverteidiger München scheitert im Viertelfinale

Chemnitz

Bester Werfer der Partie war Darion Atkins mit 21 Punkten. Bereits tags zuvor waren die Löwen Braunschweig und Alba Berlin in die nächste Runde eingezogen.

Entscheidend war auch ein 19:7-Lauf der Sachsen im zweiten Viertel, nachdem die Bayern nach zehn Minuten mit 26:21 geführt hatten. Die Niners, die zum ersten Mal im Halbfinale stehen, gerieten auch im Schlussabschnitt nicht mehr ins Wanken.

Obwohl die Bayern in der Schlussphase noch einmal auf 80:81 herankamen, konnten die Münchner in ihrem 18. Pflichtspiel der Saison die Wende nicht mehr einleiten. Erst am Freitag waren sie bei der AS Monaco noch in der Euroleague angetreten (71:94).

