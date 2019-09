Ludwigsburg

"Vielleicht haben die Sportjournalisten in Deutschland falsche Erwartungen von der Mannschaft gehabt", sagte John Patrick im Interview der " Stuttgarter Zeitung" und " Stuttgarter Nachrichten". "Das Team hatte viele gute Spieler, aber es war nicht ausbalanciert, hatte wenig Qualität auf der Guard-Position und keinen richtigen Anführer." Die DBB-Auswahl hatte die WM in China auf dem 18. Platz abgeschlossen und war bereits in der Vorrunde gescheitert.

dpa