Nach Supercup-Sieg: Rödl streicht Quartett aus Kader

Hamburg

Dort trifft Deutschland am Donnerstag in der Generalprobe für das olympische Qualifikationsturnier in Split auf den Senegal.

Mit NBA-Star Dennis Schröder sowie dem Meister-Trio Niels Giffey, Maodo Lo und Johannes Thiemann von Alba Berlin werden dann vier Profis dabei sein, die bislang noch gefehlt hatten.

Beim olympischen Qualifikationsturnier trifft Deutschland in der Vorrunde auf Russland und Mexiko. Nur der Sieger des Turniers mit sechs Mannschaften sichert sich das Ticket für Olympia in Tokio.

© dpa-infocom, dpa:210620-99-75106/4

dpa