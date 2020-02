Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl setzt auch in Zukunft auf NBA-Profi Dennis Schröder: "Er ist ein absoluter Ausnahmespieler."

"Es wäre traurig, wenn er nicht dabei wäre", sagte Rödl im Interview des Fachmagazins "BIG" mit Blick auf diesen Sommer, in dem in Split vom 23. bis 28. Juni das Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) ansteht.