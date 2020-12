Löwen Braunschweig nicht mehr in Quarantäne

Braunschweig

Die Niedersachsen hatten sich am Dienstag vorsichtshalber in häusliche Isolation begeben, nachdem es bei einem Spieler ein schwach-positives Ergebnis gegeben hatte. Auch der namentlich nicht genannte Spieler wurde im Kontrolltest negativ getestet, so dass das erste Ergebnis nachträglich als "falsch-positiv" eingestuft wurde, wie der Club am Mittwoch mitteilte.

Die Braunschweiger Bundesliga-Partie gegen Bonn war am Dienstag verlegt worden. Das Pokalspiel in Berlin am Silvestertag (14.00 Uhr/Magentasport) findet nun aber wie geplant statt.

