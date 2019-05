München

"Das ist eine Warnung, aber gleichzeitig auch Motivation, wie sie nach dem Spiel gefeiert haben, dass das nicht nochmal passiert", sagte Kapitän Danilo Barthel vor dem Start der Serie am Sonntag (18.00 Uhr) in München. Flügelspieler Alex King meinte vor der "Best of Five"-Serie: "Wenn wir reingehen und sagen, wir müssen sie zerstören, ist das der falsche Ansatz. Wir müssen reingehen mit einem kühlen Kopf." München hatte in Vechta in der regulären Saison 75:93 verloren.

In der Viertelfinalserie hatte sich der FC Bayern gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit 3:0 durchgesetzt, Aufsteiger Vechta hatte den früheren Serienmeister Brose Bamberg mit 3:1 ausgeschaltet. "Wir müssen viel besser spielen. Es ist wichtig, mit einem besseren Fokus zu spielen, mehr Energie", mahnte Münchens Trainer Dejan Radonjic nach der gewonnenen Serie gegen Braunschweig. Vladimir Lucic (Rücken) und Derrick Williams (Muskulatur) hatten zuletzt etwas Probleme.

dpa