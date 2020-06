Dennis Schröder erwartet zweites Kind während Corona-Turnier

Oklahoma City

Seine Frau Ellen erwarte in sechs Wochen das zweite gemeinsame Kind, berichtete der 26 Jahre alte Aufbauspieler der Oklahoma City Thunder bei Magentasport. "Ich will bei der Geburt dabei sein. Ich muss schauen, wie ich das koordinieren kann, aber die Organisation ist klasse und wird eine Lösung finden."

Die NBA und die Spielergewerkschaft hatten am 26. Juni mitgeteilt, dass sie sich auf eine gemeinsame Übereinkunft verständigt haben, in der unter anderem ein strenges Hygieneprotokoll für das Turnier festgelegt ist. Für alle 22 Teams, die in Florida antreten werden, sind die Tests verpflichtend. Die ersten Spiele sollen am 30. Juli stattfinden. Die Teams werden zwischen dem 7. und dem 9. Juli in Orlando erwartet. Durch die Vereinbarung zwischen Liga und Gewerkschaft steht den Plänen für den Saisonstart nun offiziell nichts mehr im Weg.

© dpa-infocom, dpa:200626-99-581617/2

dpa