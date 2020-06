Dennis Schröder: Rückkehr nach Braunschweig wäre "Traum"

Braunschweig

"Das ist ein Traum, ich würde es gerne tun", sagte der 26 Jahre alte Aufbauspieler der Oklahoma City Thunder bei Magentasport. "Ich weiß natürlich nicht genau wann, aber das steht auf meiner Liste. Ich will auf jeden Fall nochmal in Braunschweig spielen."

Die Niedersachsen hatten vor gut einem Monat angekündigt, dass der Nationalspieler, der bislang 70 Prozent der Anteile am Club inne hatte, zum 1. Juli auch die restlichen 30 Prozent übernehmen werde. Mit der kompletten Übernahme durch Schröder war laut damaliger Vereinsangaben auch die "Teilnahme der Löwen am Lizenzierungsverfahren" gesichert worden. Die Braunschweiger hatten sich "aus finanziellen Gründen" gegen die Teilnahme am derzeit laufenden Meisterturnier der Bundesliga in München ausgesprochen.

Es gehe zunächst darum, "eine gesunde Organisation" zu schaffen, sagte Schröder. Er wolle Strukturen wie bei einem NBA-Club aufbauen. Ziel sei es, sich Richtung Playoffs zu etablieren. "Wir wollen natürlich ein Contender (Anwärter) werden für die Meisterschaft irgendwann. Das ist das große Ziel für mich in den nächsten Jahren. Das wird schwierig, aber nichts ist unmöglich", erklärte der gebürtige Braunschweiger.

