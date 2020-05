Crailsheim

"Leider haben wir im Training schnell gemerkt, dass er weder ganz bei der Sache noch in der Lage zu spielen ist und man daher getrennte Wege gehen sollte", sagte Merlins-Trainer Tuomas Iisalo.

Der Power Forward hatte dem Verein zunächst mitgeteilt, nicht mehr auflaufen zu wollen, sollte die Saison trotz der Corona-Krise fortgesetzt werden. Nach einer überraschenden Kehrtwende hatte sich Ford dann vor einer guten Woche doch entschieden, spielen zu wollen.

Crailsheim eröffnet am 6. Juni um 16.30 Uhr (Magentasport) gegen die BG Göttingen das Finalturnier in München. Die BBL hatte am Dienstag von der bayerischen Staatskanzlei das Okay für ihr Hygiene- und Sicherheitskonzept bekommen, mit dem sie die Saison mit einem Zehner-Turnier ohne Zuschauer trotz der Corona-Krise zu Ende bringen will. Die Merlins haben bereits die zwei möglichen Neuverpflichtungen für das Meisterturnier getätigt und David Brembly (von Syntainics MBC) und Marvin Ogunsipe ( Hamburg Towers) geholt.

dpa