Die Basketballer des FC Bayern München haben im Kampf um die K.o.-Runde in der Euroleague einen herben Dämpfer einstecken müssen.

Am 16. Spieltag der Königsklasse wurde der deutsche Meister vom vorherigen Schlusslicht Zalgiris Kaunas aus Litauen in eigener Halle beim 73:98 (35:43) regelrecht deklassiert. Mit sechs Siegen und zehn Niederlagen bleiben die Münchner weiterhin in der unteren Tabellenhälfte.