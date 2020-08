Edmonton

Mit 14 abgewehrten Schüssen hatte der 28 Jahre alte Rosenheimer seinen Anteil am deutlichen 7:1 gegen die Arizona Coyotes und zeigte nach der Pause bei der Niederlage im Spiel zuvor eine gute Leistung. In der Best-of-Seven-Serie führen die Avalanche nun 3:1 und können sich am Mittwoch (Ortszeit) endgültig durchsetzen.

