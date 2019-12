Die Dresdner Eislöwen spielen am Freitag gegen die Heilbronner Falken und gastieren am Sonntag bei den Ravensburg Towerstars. Das Team von Trainer Rico Rossi hat am letzten Wochenende sechs Punkte eingefahren und geht mit entsprechend viel Selbstvertrauen und Motivation in die zwei kommenden Duelle.