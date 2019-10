Zum Semesterauftakt – Eintritt frei bei Dresden Titans

Dresden

An Der Technischen Universität ( TU) Dresden startete diese Woche das neue Semester. Anlässlich des Studienauftakts laden die Dresden Titans an diesem Sonnabend um 18 Uhr bei ihrem Heimspiel in der 2. Basketball-Bundesliga ProB gegen die Iserlohn Kangaroos alle Studenten kostenlos in die Margon-Arena ein – Freigetränk inklusive.

Drei „Erstis“ bei den Titans

Bei den „Elberiesen“ gibt es, neben den etablierten „Studies“ um Master-Student Bryan Nießen und die Drittsemester Arne Wendler sowie Lorenz Domrös, auch drei neue „Erstis“! Daniel Kirchner, Lennard Larysz und Georg Voigtmann nahmen in der vergangenen Woche aktiv ihr neues Studium auf. Über die Saison wollen sie mit tollen Leistungen auf dem Parkett und im Seminarraum gleichermaßen überzeugen und für eine erfolgreiche Verbindung von Leistungssport und akademischem Lernen stehen.

Titans-Geschäftsführer Gottwald : „Große Chancen auf den zweiten Heimsieg“

Die Gäste aus Iserlohn werden den Titans in jedem Fall alles abverlangen. Zwar konnten die Sauerländer bislang auswärts noch nicht gewinnen, doch zu Hause zeigten sich die Kangaroos bereits zweimal sehr bissig und fuhren entsprechend Siege gegen die Sixers (79:68) und die TKS 49ers (93:79) ein.

Titans-Geschäftsführer Rico Gottwald ist nach der Trainingswoche und der zurückliegenden Heimniederlage dennoch guter Dinge. „Die Mannschaft hat hervorragend gearbeitet über die letzten Tage. Die Jungs wollen und werden wieder mit viel Herz und Intensität agieren. Wenn wir es wie geplant schaffen, den Gegner seiner Stärken zu berauben, dann haben wir große Chancen auf den zweiten Heimsieg.“

Der Einlass wird ab 17 Uhr gewährt. Die Aktion ist auf 2200 Plätze begrenzt. Studenten die nicht auf die Abendkasse warten wollen, können sich bis Samstag, 12 Uhr auf dresden-titans.de schon vorab ihre Karte sichern.

Von DNN