Spielerinnen und Fans des Dresdner SC haben Planungssicherheit: Wie die Volleyball-Bundesliga am Mittwoch mitteilte, spielt der DSC am 16. Februar von 16.30 Uhr an in der Mannheimer SAP Arena gegen den MTV Stuttgart um den Titel. Zuvor treffen von 13.45 Uhr an die Powervolleys Düren und die Berlin Volleys aufeinander.