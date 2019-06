Bernd Fröhlich hat als Trainer über viele Jahre die Entwicklung beim FV Laubegast geprägt, führte die Mannschaft bis in die Oberliga. Auch in Heidenau gelang Fröhlich der Durchmarsch aus der Bezirks- bis in die Oberliga. Am Sonnabend feierte die Laubegaster Trainer-Legende auf Kreta ihren 60. Geburtstag.