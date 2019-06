Dresden

Er hat als Trainer über viele Jahre die Entwicklung beim FV Laubegast geprägt, führte die Mannschaft bis in die Oberliga. Auch in Heidenau gelang Bernd Fröhlich der Durchmarsch aus der Bezirks- bis in die Oberliga. Am Sonnabende feierte der Unternehmer seinen 60. Geburtstag. Wer ihm persönlich gratulieren will, muss nach Kreta fliegen. „Wir sind mit der Familie hier, fühlen uns beim strahlenden Sonnenschein pudelwohl“, berichtet er am Telefon. Im Mittelpunkt des Familienurlaubs stehen zwei kleine Mädchen: Fröhlichs Enkeltöchter Frieda (5) und Emma (4). „Wir genießen die Zeit mit den beiden Wirbelwinden. Die Mädels halten mich jung. Früher war ich am Wochenende ja ständig auf Achse. Meine Frau und die Kinder mussten auf den Fußballplatz kommen, um mich zu sehen“, blickt er schmunzelnd zurück.

Seit vier Jahren hat Fröhlich keine Mannschaft mehr betreut. Ein Abschied aus dem Trainergeschäft sei das aber nicht, sagt er. Es müsse einfach passen, „und in Dresden ist es zurzeit sehr schwer, einen Verein zu finden, in dem man etwas bewegen und eine Mannschaft sportlich nach oben führen kann“. Fröhlich bedauert, dass es neben Dynamo keinen höherklassigen Fußball in der Landeshauptstadt gibt. „Wir haben nicht einmal ein Landesliga-Team in Dresden. Das ist doch ein Armutszeugnis.“ Er selbst weiß aber nur zu gut, dass sportlicher Erfolg auch eine wirtschaftliche Basis erfordert. In Laubegast und Heidenau endeten einst die sportlichen Höhenflüge, weil die Vereinsstrukturen der schnellen Entwicklung nicht angepasst wurden, ganz zu schweigen von den finanziellen Rahmenbedingungen.

Geschichten kann Bernd Fröhlich aus seiner langen Spieler- und Trainer-Karriere viele erzählen. „Das wäre ein Abend füllendes Programm.“ Er spielte bei Tabak Dresden, feierte als Trainer 2001 mit Laubegast das Double (Bezirk) und führte die Ostdresdner ein Jahr später in die Oberliga. Die Kontrahenten hießen Carl-Zeiss Jena, 1. FC Magdeburg, FSV Zwickau und Hallescher FC. Der größte Gegner aber wurde die Jahrhundertflut 2002. Die Spielstätte an der Steirischen Straße wurde zu einer Seenlandschaft, das eigene Geschäftshaus an der Österreicher Straße versank in der Elbe. Die Fußbodenfirma, das Reisebüro seiner Frau Sylvia und fünf eingemietete Firmen gingen unter. Das Wasser überschwemmte alles bis zur Höhe von 1,62 Metern.

Eigentlich kaum vorstellbar, dass Fröhlich trotzdem als Trainer in Laubegast weitermachte – und mit seinen Jungs den Klassenerhalt schaffte. „Um trainieren zu können, sind wir damals hin- und hergetingelt. Wir waren bei Sachsenwerk, in Striesen und in Bühlau, gespielt haben wir unter anderem im Harbig-Stadion.“ Der Verein zählte zu den vier am schlimmsten betroffenen sächsischen Vereinen. Die Folgen bekamen die Laubegaster erst später zu spüren. Anfang 2004 beendete Fröhlich seine Trainertätigkeit, elf Monate später holte der Verein seinen Erfolgscoach zurück. Die Oberliga konnte auf Dauer nicht gehalten werden, aber eine Klasse tiefer spielten die Laubegaster wieder ganz vorn mit.

2008 erklärte der Verein schon in der Winterpause seinen Aufstiegsverzicht, am Ende der Saison wechselte Fröhlich zum SC Borea („Das passte aber nicht“). Fröhlichs Weggang aus dem Jägerpark war ein gefundenes Fressen für den Heidenauer SV. „Ich las in der Zeitung, dass Bernd dort aufhört und habe ihn sofort angerufen. Danach waren wir uns schnell einig“, erzählt Ex-Keeper Uwe Kuhl, damals Trainer und Manager beim HSV. Der Rest lief wie in Laubegast. Fröhlich und sein Trainerteam führten Heidenau bis in die Oberliga.

Ex-Dynamo-Profis wie Christian Fröhlich, Pavel Dobry und Axel Keller bildeten das Gerüst der Mannschaft. Fröhlichs großes Plus: Er konnte junge Talente weiterentwickeln, Altstars motivieren und Langzeitverletzte wieder behutsam aufbauen. Doch erneut machte ihm ein Elbe-Hochwasser (2013) einen Strich durch die Rechnung. Er beendete seine Tätigkeit in Heidenau auch, weil absehbar war, dass der Verein weit über seine Verhältnisse gelebt hatte. Danach folgte nur noch ein kurzes Intermezzo bei der SG Weixdorf.

Zwei Spieler, die Fröhlich unter seinen Fittichen hatte, sind Tony Schmidt (30/Budissa Bautzen) und Stefan Kutschke (30/FC Ingolstadt). Beide holte er als 17-Jährige in Laubegast in die erste Männer-Mannschaft und ebnete ihnen den Weg zur Profi-Laufbahn.

