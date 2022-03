Philipp Lahm: Deshalb hätte die WM nie an Katar gehen dürfen

Berlin

Am heutigen Montag wäre Deutschlands erster Fußball-Weltmeister-Trainer Sepp Herberger 125 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass vergibt die Stiftung, die zu seinen Ehren vom DFB gegründet wurde, in Berlin den Sepp-Herberger-Award. Zu den Laudatoren der Veranstaltung, die ab 20.15 Uhr auf Magenta TV zu sehen ist, zählt Ex-DFB-Kapitän Philipp Lahm.

Herr Lahm, an was denken Sie, wenn der Name Herberger fällt?

Da geht es mir wie allen: Natürlich an 1954, unseren ersten WM-Titel. Was man gerne vergisst: Deutschland war damals echter Außenseiter. Herberger war der Architekt für das, was wir bis heute voller Stolz Wunder von Bern nennen.

Sie holten den Titel 60 Jahre später unter Joachim Löw. Steht er auf einer Stufe mit Herberger?

Ja, er gehört für mich ganz klar in diese Reihe, weil es bisher nur vier Weltmeistertrainer gab. Dennoch muss man den Erfolg etwas differenziert sehen, es war eine andere Zeit. Die Welt hat sich verändert, der Fußball auch. Aber beide sind in den Geschichtsbüchern.

Lahm erklärt: Deshalb fehlte ich bei Joachim Löws DFB-Abschied

Löw wurde letzten November offiziell verabschiedet. Warum waren Sie als sein WM-Kapitän nicht in Wolfsburg?

Es war mein Geburtstag, und meine Frau hatte schon länger etwas geplant. Ich habe aber mit Jogi Löw telefoniert und er hatte dafür absolutes Verständnis.

Trauen Sie Hansi Flick zu, eine Ära wie Löw zu prägen?

Löw war der Bundestrainer mit der längsten Amtszeit, über 15 Jahre. Ob Hansi das auch schaffen kann, wird man sehen. Bislang hat alles gepasst, er hat alle Ziele erreicht. Der Mix ist gut, es kommen immer wieder junge Spieler hinzu, das stimmt mich zuversichtlich. Der Neustart ist jedenfalls geglückt.

Manuel Neuer und Oliver Bierhoff reden nach zwei enttäuschenden Turnieren recht offensiv vom Titel. Ist das DFB-Team schon so weit?

Mit Blick auf die Heim-EM 2024 bin ich sehr optimistisch. Ob es jetzt schon reichen kann, ganz vorne mitzuspielen, muss man abwarten. Man hat schrittweise eine gute Entwicklung genommen, die nun bestätigt werden muss. Man hat ja gerade bei Italien gesehen, dass auch kleinere Nationen für Überraschungen sorgen können. Jedes Land hat 15, 20 gute Fußballer und man hat in den Länderspielphasen kaum Zeit, Dinge einzustudieren, anders als bei den Klubs. Deshalb ist die Gefahr größer, als Favorit zu stolpern.

Lahm: Wirtz und Havertz könnten die nächsten deutschen Superstars sein

Wo sehen Sie beim DFB-Team noch Baustellen?

Insgesamt sind wir auf allen Positionen gut besetzt, können international mithalten. Fast alle Nationalspieler kicken in den großen Ligen bei Topklubs. Aber die Zeit unter Flick ist noch frisch, der Kern der Mannschaft muss sich erst finden. Daher schiele ich eher auf 2024.

Wer kann der nächste deutsche Superstar werden?

Florian Wirtz traue ich das absolut zu, leider hat er sich gerade schwer verletzt – aber er wird zurückkommen. Auch Kai Havertz hat ein super Potenzial, hat schon entscheidende Tore für Chelsea geschossen. Aber er ist erst 22 und kann da noch gar kein Superstar sein. Das ist für mich jemand, der acht, neun Jahre auf absolutem Topniveau spielt. Mir geht das oft zu schnell.

„Das finde ich schon komisch“: Lahm über die WM-Vergabe nach Katar

Hätte die WM nach Katar vergeben werden dürfen?

Nein, hätte sie nicht. Ich sehe es genau wie unser Präsident Bernd Neuendorf. Wenn man in den Evaluierungsbericht der Fifa schaut, wurde davon abgeraten, unter anderem aufgrund der Menschenrechtslage, der Nachhaltigkeit. Da fragt man sich natürlich, warum trotzdem für Katar gestimmt wurde. Das finde ich schon komisch.

Erstes Treffen „nur der Anfang": Wie der DFB die Nationalspieler über Katar aufklären will

Wie muss und wird sich der DFB rund um das Turnier positionieren?

Dass wir antreten, finde ich absolut richtig. Grundsätzlich halte ich es für unabdingbar, dass künftig bei der WM-Vergabe wasserfeste Kriterien festgelegt werden, an die man sich dann auch hält. Das Auswahlverfahren muss transparent sein.

Sie sind Turnierdirektor der Heim-EM 2024: Welche Probleme bereiten Corona und der Krieg?

Corona hat natürlich auch uns getroffen, alleine durch die Verlegung der letzten Euro, durch die es einen kürzeren Zyklus gibt. Dennoch sind wir gut im Plan und wollen bei dem Turnier die Werte, die wir in einer Demokratie leben, in den Mittelpunkt stellen: Vielfalt, Toleranz, Diversität, Menschenrechte. Welche Auswirkungen der Krieg noch haben wird, ist aktuell nicht absehbar – außer dass Russland aktuell von allen Sportverbänden ausgeschlossen wurde.

„Ich wollte nie Präsident werden, bin auch nicht gefragt worden“

Bernd Neuendorf wurde gerade zum neuen DFB-Präsidenten gewählt. Wie sehen Sie die Wahl und haben Sie mal selbst überlegt anzutreten?

Ich begrüße die Wahl sehr. Wir haben nun alle gemeinsam die Möglichkeit, den Verband endlich wieder in ruhigere Wasser zu lenken. Ich glaube, dass wir viel bewegen und auch gesellschaftliche Themen angehen können. Ich wollte nie Präsident werden, bin auch nicht gefragt worden. Das ist nicht mein Ziel.

Vizepräsident Rainer Koch wurde krachend abgewählt und sitzt trotzdem weiterhin für den DFB im Uefa-Exekutivkommitee, Peter Peters trotz gescheiterter Kandidatur im Fifa-Rat. Geht das gut?

Ich halte es zunächst mal für enorm wichtig, dass der DFB als größter Fußballverband überhaupt weiter in diesen Gremien vertreten ist – das muss auch in Zukunft gesichert sein. Wer diese Position dann künftig besetzen wird, liegt im Ermessensbereich des neuen Präsidenten, der sich das sicher gut überlegen wird.

Wann sehen wir Sie beim FC Bayern?

Ich werde mir sicher bald das eine oder andere Heimspiel anschauen (lacht). Aber im Ernst: Ich habe aktuell eine super Aufgabe bis 2024, auf die ich richtig Lust habe. Über alles, was danach kommt, habe ich mir wirklich noch gar keine Gedanken gemacht.

Von Heiko Ostendorp/RND