Mit einem Partytrip nach Ibiza sorgten die Spieler des FC Bayern für Diskussionen in der Bundesliga. Hertha-Trainer Felix Magath übte öffentlich Kritik, stellte die Professionalität in Frage. Doch in Wahrheit steckt hinter Magaths Aussagen ein taktischer Geniestreich, mein RND-Kolumnist Jochen Breyer.