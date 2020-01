RB Leipzig steht vor einem schweren Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. In der Bundesliga trifft am Samstagnachmittag zudem Borussia Mönchengladbach auf den FSV Mainz, Union Berlin auf den FC Augsburg, der VfL Wolfsburg auf Hertha BSC und der SC Freiburg auf den SC Paderborn. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.