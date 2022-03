Impf-Debatte um Joshua Kimmich offenbar beendet

Die Impf-Debatte um Joshua Kimmich ist offenbar beendet. Wie die Bild berichtet, hat sich der Mittelfeldspieler des FC Bayern mittlerweile impfen lassen und habe aufgrund seiner Corona-Infektion Ende 2021 nun nach einer verabreichten Impfdosis den Status der Grundimmunisierung erreicht.

Insgesamt acht Spiele hatte Kimmich seit Anfang November wegen diverser Quarantäne-Maßnahmen als Ungeimpfter und der eigenen Ansteckung verpasst. Zwischenzeitlich wurde er wegen seiner Impfskepsis zur landesweiten Reizfigur.

Er habe „noch ein paar Bedenken, was fehlende Langzeitstudien angeht“, erklärte er Ende Oktober. Sein Zögern löste heftige Debatten aus. Mitte Dezember die Kehrtwende: Kimmich bereute angesichts seiner eigenen Infektion seine Skepsis und kündigt an, sich 2022 impfen lassen zu wollen. Dies hat er nun offenbar in die Tat umgesetzt und den Wirbel um seine Person damit beendet.

Beim ersten Treffen der Nationalmannschaft im Jahr 2022 fehlte Kimmich indes aufgrund der bevorstehenden Geburt seines dritten Kindes. Der 27-Jährige wolle später zur DFB-Auswahl nachreisen.