Darum verliert Manchester City in der Champions League an Sympathie

Wenn die Viertelfinals der Champions League steigen, sind sieben Teams dabei, die den Titel gerne gewinnen würden. Und eines, das den Titel gewinnen muss: der Manchester City Football Club.

Trainer Pep Guardiola versucht seit neun Jahren zu beweisen, dass er wirklich so genial ist, wie die Fußballwelt glaubt, indem er mit einem anderen Klub als der goldenen Barca-Generation um Messi und Co. den Henkelpott holt. Drei Anläufe mit dem FC Bayern und fünf mit City sind gescheitert – auch an kurios verkopften Entscheidungen des Trainers.

Scheich Mansour bin Zayed al-Nahyan aus Abu Dhabi hat Guardiola seit 2016 mehr als eine Milliarde Euro für neue Spieler zur Verfügung gestellt. Klarer Arbeitsauftrag: Gewinn die Königsklasse!

Für Abu Dhabi ist City – wie PSG für Katar und neuerdings Newcastle für Saudi-Arabien – nicht einfach nur ein teures Spielzeug, sondern ein Marketinginvestment. Durch großen finanziellen Einsatz sollen große, prestigeträchtige Erfolge erzielt werden, die das Image der Besitzer aufpolieren. Sportlicher Ruhm als Rendite – Experten nennen das Sportswashing.

Scheich Mansour bin Zayed al-Nahyan applaudiert seinem Club Manchester City am 23. August 2010. Quelle: picture alliance / dpa

PSG-Boss Al-Khelaifi ärgerte sich als Investor

So ist auch der Ausraster von Nasser Al-Khelaifi, dem katarischen Boss von Paris St.-Germain, nach dem Aus in Madrid zu erklären. Da wütete kein enttäuschter Sportfunktionär, sondern ein Investor, der sich um seine Rendite geprellt sah.

PSG ist erneut gescheitert, City trifft auf die „Rabaukentruppe“ (Thomas Müller) von Atletico, der die Sympathien normalerweise nicht unbedingt zufliegen. Heute wird sie sehr viele Fußball-Romantiker auf ihrer Seite haben. In der Hoffnung, dass es dabei bleiben möge: Öl- und Gasmilliarden können alles kaufen. Alles außer den Henkelpott.

Von Jochen Breyer/RND