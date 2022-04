Sie kommen seit Jahren und bringen eine Menge Geld: Russische Reisende sind auf Zypern und in Bulgarien gerngesehen. Nun aber bricht der Kundenstamm wegen der Sanktionen gegen Russland weg. Könnte die Türkei profitieren?

Einige Menschen sonnen sich am Makenzistrand, während sich im Hintergrund ein Flugzeug auf die Landung am internationalen Flughafen Larnaca vorbereitet. Auf Zypern und in Bulgarien bangt die Tourismus-Branche um die Sommersaison 2022. Quelle: Petros Karadjias/AP/dpa