Nach mehr als zwei Jahren sind Reisen in viele Urlaubsländern wieder ohne oder mit wenigen Corona-Regeln möglich. Dadurch ist Nachfrage entsprechend hoch. Gleichzeitig aber haben Hotels und Airlines noch nicht wieder die volle Kapazität erreicht. Das treibt die Preise ebenso in die Höhe wie die steigenden Energie- und Lebensmittelkosten. Wo bekommen Reisende derzeit am meisten für ihr Geld?

Eine Antwort darauf liefert das Statistische Bundesamt (Destatis). Es hat das Preisniveau in 21 beliebten Ländern ermittelt und dafür die Preise für Gaststätten- und Hoteldienstleistungen verglichen. Tatsächlich ist Deutschland im Europavergleich das teuerste Reiseziel, weltweit ist das Preisniveau in den untersuchten Ländern nur noch auf den Seychellen höher.

In diesen Länder der EU ist Urlaub günstig

Das drittteuerste Land im Destatis-Vergleich ist Italien. Dort zahlten Urlauberinnen und Urlauber für Gaststätten- und Hoteldienstleistungen 3 Prozent weniger als in Deutschland. In spanischen Restaurants und Hotels lag das Preisniveau 17 Prozent und in Zypern 19 Prozent unter dem in Deutschland. Noch günstiger waren die bei Reisenden beliebten EU-Staaten Griechenland (minus 21 Prozent) und Kroatien (minus 24 Prozent).

Preisniveau von beliebten Urlaubsländern in Restaurants und Hotels. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)

Etwa 30 Prozent preiswerter als Deutschland waren Malta sowie Portugal, und etwa die Hälfte eines Deutschland-Urlaubs bezahlen Touristinnen und Touristen für Hotelaufenthalte und Restaurantbesuche in Nordmazedonien, Montenegro, Bulgarien und Albanien.

Diese Reiseziele sind günstiger als ein Urlaub in Deutschland

Auch an tropischen Zielen außerhalb Europas zahlten Reisende in Restaurants und Hotels wesentlich weniger als in Deutschland. In Tunesien lag das Preisniveau um 29 Prozent unter dem der Bundesrepublik, in Mauritius waren die Dienstleistungen 49 Prozent niedriger und in Dominikanischen Republik sowie in Mexiko waren es sogar mit 55 Prozent mehr als die Hälfte.

Bei der Entscheidung Türkei oder Deutschland konnten Urlaubende bei der Wahl des Auslandsurlaubs im Vergleich sogar 64 Prozent sparen. Denn in der Türkei war das Preisniveau für Restaurant- und Hoteldienstleistungen am niedrigsten, dicht gefolgt von den Malediven.

Urlaub an Ostern: Wie hoch sind die Preise für Pauschalreisen und Mietwagen?

Auch das Buchungs- und Bewertungsportal Holidaycheck teilt auf RND-Anfrage mit, dass vor allem für die Türkei ein stabiles Preisniveau für den Osterurlaub erkennbar ist. Im Vergleich zum Jahr 2019 seien die Preise nur um Prozent an der Türkischen Riviera gestiegen. Die Preise liegen an Ostern für eine Pauschalreise bei etwa 86 Euro pro Person und Tag. Für Kreta seien die Preise gegenüber 2019 um 8 Prozent höher. Ein deutlicher Preisanstieg lasse sich hingegen für Ägypten beobachten – eine Pauschalreise ist um 23 Prozent teurer und liege an Ostern 2022 bei 148 Euro pro Tag.

Auch bei den Preisen für Mietwagen gibt es 2022 eine weitere Steigerung. Doch laut einem Sprecher des Vergleichsportals Billiger-mietwagen.de könnten Reisende von regionalen Unterschieden profitieren. Ein Beispiel: In Spanien liege der durchschnittliche Tagespreis für einen Mietwagen in den Osterferien bei 61,39 Euro. Mallorca verzeichne ein plus von 106 Prozent im Vergleich zu 2021, wodurch der Durchschnittspreis bei 77,82 Euro liege. Deutlich günstiger seien hingegen Teneriffa mit 46,97 Euro und in Málaga mit 49,30 Euro.

Büros verschiedener Autovermieter stehen am Flughafen von Palma de Mallorca. Mietwagen werden dieses Jahr erneut deutlich teurer. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Am günstigsten sind Mietwagen in Griechenland. An Ostern liegt der Preis durchschnittlich bei 33,43 Euro pro Tag. Auf Korfu zahlen Reisende 37,18 Euro, in Chania auf Kreta 31 Euro. Besonders preiswert ist es auf der Insel Rhodos: Dort kostet ein Mietwagen durchschnittlich 28,87 Euro pro Tag – das sind sogar 17 Prozent weniger als 2020.

Günstige Reisetipps: Wo ist günstiger Sommerurlaub möglich?

Und wie sieht es im Sommer mit den Preisen für Urlaubsreisen aus? Vor allem Reisende, die keine All-inclusive-Angebote buchen und damit im Urlaubsland viel essen gehen oder die auf Reisen gern shoppen, können den aktuellen Kaufkraftvergleich der Industrieländervereinigung OECD fürs Reiseziel zurate ziehen.

Demnach schonen Reisende ihr Budget am Mittelmeer aktuell am stärksten in der Türkei, am Schwarzen Meer in Bulgarien und an der Adria in Kroatien. Doch auch in Griechenland oder an der polnischen Ostseeküste bekommen Urlaubende mehr für ihr Geld. Auf der Fernstrecke ist der Euro in Mexiko und Costa Rica am meisten wert.

RND/bv