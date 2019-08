Unterhaching

Das türkische Antalya gehört zu den beliebtesten Sommerzielen der Deutschen - das zeigt sich auch beim Blick auf Online-Buchungen. Dahinter folgen Mallorca und Hurghada in Ägypten, wie der Verband Internet Reisevertrieb (VIR) mitteilt.

Grundlage ist eine Auswertung des Technologie-Anbieters Amadeus von Reisen mit Abflügen zwischen dem 20. Juni und dem 10. September 2019. Über den Anbieter laufen Buchungen auf Seiten wie Opodo, Expedia, Holidaycheck oder weg.de.

Die nächsten Plätze im Ranking belegen mit Heraklion auf Kreta, Rhodos und Kos drei griechische Inseln, die sich vor den Kanaren mit Gran Canaria, Fuerteventura sowie Teneriffa positionieren. Kos ist in der Top 10 in diesem Jahr zum ersten Mal vertreten. Auf dem zehnten Platz landet Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste.

Gambia und Bali neu dabei

Bei den Fernreisezielen lag diesmal Dubai an der Spitze, gefolgt von den Malediven, Punta Cana in der Dominikanischen Republik, Cancún, Phuket, Abu Dhabi sowie Mauritius. Neu dabei sind in dieser Saison Banjul in Gambia auf dem achten sowie Bali auf dem zehnten Platz. Rang neun belegt Puerto Plata in der Dominikanischen Republik.

Die meisten Reisenden sind der Auswertung zufolge 8 bis 13 Tage vor Ort (39 Prozent). Fast ebenso viele reisen 7 Tage (35 Prozent), knapp 14 Prozent sind 14 Tage unterwegs.

