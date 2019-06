Neues Wassertaxi in Bremerhaven

Bremerhaven hat eine neue maritime Attraktion: Ein

Wassertaxi pendelt bei schönem Wetter an den Wochenenden im Stundentakt zwischen dem Neuen Hafen und dem Schaufenster Fischereihafen. Die ersten angebotenen Fahrten mit der "Lottjen" seien gut angenommen worden, sagte Oliver Seibel, der das Projekt mitinitiierte. Bei Sturm und Regen lege das Boot nicht ab. Die einfache Fahrt kostet 7,50 Euro pro Person. Das Wassertaxi ist ein offenes, originales Helgoländer Börteboot, in dem ein Dutzend Passagiere Platz findet. Die einfache Fahrt dauert je nach Tide und der davon abhängigen Schleusenzeit 25 bis 45 Minuten.

Weinfest und Musik in Freiburg

In Freiburg im Breisgau findet im Sommer ein

Weinfest statt. Vom 4. bis 9. Juli können Besucher zu Füßen des Freiburger Münster regionale Köstlichkeiten probieren - so gibt es neben Badischen Weinen, die Winzer und Weingüter an zahlreichen Ständen anbieten, passende Spezialitäten der heimischen Gastronomie, informiert das Fremdenverkehrsamt Freiburg. Fast zeitgleich - vom 5. bis zum 8. Juli - gibt es auf der Bühne auf dem Rathausplatz jeden Abend Live Musik der Breisgauer Narrenzunft.

Schwarze Nacht in Livigno

Im Winter ist Livigno ein Skiresort, im Sommer können Urlauber nahe der Schweizer Grenze wandern, biken, golfen. Am 10. August feiert der Ort in den italienischen Alpen "Notte Nera" - also die

Schwarze Nacht. Besucher können dann ein besonderes Naturschauspiel sehen: Besonders viele Sternschnuppen regnen vom Himmel. Nach Sonnenuntergang werden deshalb alle elektrischen Lichter ausgeschaltet und das Tal nur noch mit Kerzen beleuchtet. Das Fest beginnt bereits tagsüber - dann verwandelt sich der Ort zu einer Bühne für Straßenkünstler, Feuerschlucker und Musiker.

Neue Rekord-Seilrutsche öffnet in Kalifornien

In Mammoth Lakes in Kalifornien erwartet Besucher vom Sommer an eine neue Seilrutsche. Die

Zipline startet auf dem Mammoth Mountain und führt rund 640 Höhenmeter abwärts, wie Visit California zur Reisemesse IPW in Anaheim mitteilte. Keine andere Seilrutsche in Nordamerika überwinde somit einen größeren Höhenunterschied als Mammoth Mega Zip. Das maximale Tempo liegt bei etwa 90 Kilometern pro Stunde. Mammoth Lakes liegt im Mono County an der Grenze zur Sierra Nevada.

dpa