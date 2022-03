Eine Abflugtafel in der S-Bahnstation des Hamburger Flughafens zeigt ausgefallene Flüge an. Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals, zu dem die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di aufgerufen hatte, wurden in Hamburg alle für den 15. März geplanten Abflüge gestrichen. Fuhlsbüttel Hamburg *** A departure board in the S-Bahn station of Hamburg Airport shows cancelled flights Due to a warning strike of the security staff called by the service union ver di, all departures planned for March 15 were cancelled in Hamburg Fuhlsbüttel Hamburg Quelle: IMAGO/Hanno Bode