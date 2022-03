Die erste Langstreckenverbindung vom BER in die USA geht an den Start. Reisende kommen von dem Hauptstadtflughafen nun direkt nach New York. Eine weitere Verbindung nach Washington kommt demnächst hin.

Ein Passagierflugzeug der United Airlines wird am Hauptstadtflughafen BER von der Flughafenfeuerwehr zum Erstflug vom BER zum New Yorker Flughafen Newark verabschiedet. Auf Flügen an die US-Ostküste müssen Berliner und Brandenburger nicht mehr unbedingt umsteigen. Von Montag an verbindet United Airlines Schönefeld täglich direkt mit dem New Yorker Flughafen Newark. Es ist die erste Langstreckenverbindung vom BER in die USA. Quelle: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dp