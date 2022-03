Urlaubscheck zu Ostern: Welche Regeln gelten am Meer? Wo sind Unterkünfte frei?

Die Urlaubsorte an der Nordsee und Ostsee bereiten sich auf die anstehenden Osterfeiertage und die darum liegenden Ferien vor, welche für Schleswig-Holstein und Niedersachsen am 4. April beginnen. Mecklenburg-Vorpommern folgt am 11. April. Doch worauf müssen sich Reisende einstellen? Welche Corona-Regeln sind vor Ort geplant? Und wie ist bisher die Buchungslage?

Oster-Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern ohne 3G?

Eigentlich sollten in Deutschland am 20. März die meisten Corona-Regeln fallen, darunter die 3G-Regel für Hotels und Restaurants. Allerdings haben viele Bundesländer die Maßnahmen zum Teil bis zum 2. April verlängert. In Mecklenburg-Vorpommern ist sogar angedacht, die 3G-Regel in der Gastronomie bis zum 27. April beizubehalten. Unmittelbar vor der Landtagssondersitzung an diesem Donnerstag zum künftigen Umfang mit den Corona-Schutzmaßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern zeichnen sich nun doch Lockerungen für die Tourismusbranche ab.

Dem Vernehmen nach soll die 3G-Regel vor dem Osterfest Mitte April auslaufen. „Sollte es zum in Aussicht gestellten Beschluss des Landtages kommen, wäre es das richtige Signal an die gesamte Tourismusbranche. Die Politik trägt den berechtigten Sorgen der Wettbewerbszerrung im Norden Rechnung“, erklärte Sven Müller vom Unternehmerdachverband VU. Er äußerte die Erwartung, dass Gastronomie, Beherbergungsgewerbe und Einzelhandel gleichermaßen davon profitieren werden.

MV-Touristiker blicken sehnsüchtig in Richtung Schleswig-Holstein

Am Mittwoch hatten die drei Industrie- und Handelskammern in einer gemeinsamen Mitteilung vor einer Benachteiligung der Tourismus-Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern gewarnt, sollten grundlegende Corona-Schutzmaßnahmen verlängert werden. Sie verwiesen darauf, dass im benachbarten Schleswig-Holstein schon seit dem 19. März keine 3G-Zugangsbeschränkung mehr für Hotelgäste und Restaurantbesucher bestehe – eine Maskenpflicht gibt es seit dem 20. März nicht mehr, allerdings kann diese von Betrieben als Hausrecht geltend gemacht werden.

Wegen des anhaltend hohen Infektionsgeschehens im Nordosten kommt der Landtag am Donnerstagvormittag zu einer weiteren Sondersitzung zusammen. Die Landesregierung hat dazu einen Antrag eingebracht, nach dem wesentliche Schutzmaßnahmen wie etwa die Maskenpflicht in Innenbereichen und Testvorgaben für Ungeimpfte bei Restaurantbesuchen bis Ende April weiter gelten sollen. Dazu sollen alle sechs Kreise und die beiden kreisfreien Städte zu Hotspots erklärt werden.

Keine Corona-Regeln in Schleswig-Holstein: Was gilt bei einer Infektion?

Fast keine Corona-Regeln in Schleswig-Holstein sind aber kein Freifahrtschein für die Verbreitung des Coronavirus. Wer sich im Urlaub infiziert, muss sich weiterhin unverzüglich und auf direktem Weg „in die Häuslichkeit begeben und sich dort absondern“, teilt die Landesregierung mit. Wobei als Häuslichkeit auch die Ferienwohnung, das Ferienhaus oder das Hotel zählten, berichten die „Kieler Nachrichten (KN)“. Ein positiver Test müsse unverzüglich durch einen weiteren Test im Testzentrum, einer Teststation oder bei einem Arzt bestätigt werden.

Bis dahin sollte Urlauberinnen und Urlaubern durch das Hotel beziehungsweise durch die Vermieter die Möglichkeit gegeben werden, in der Unterkunft zu bleiben, so die Landesregierung gegenüber der KN. Eine pauschale Regelung sei allerdings dafür nicht bestimmt worden. Wer mit dem eigenen Auto angereist ist, sollte damit nach Hause fahren. Das Nutzen von Bus und Bahn, Fähre und Flugzeug sei nicht erlaubt.

Diese Regeln gelten noch bis Anfang April in Niedersachsen

In Niedersachsen gilt vorerst noch bis zum 2. April die Übergangs-Verordnung laut dieser die 3G-Regel in der Innengastronomie sowie bei der Beherbergung in Hotels und Pensionen gilt. Bei einem Urlaub an der Nordsee müssen Reisende somit einen Impf-, Genesenen- und Testnachweis vorlegen. Zudem besteht eine FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen zugänglichen Bereichen bis zum Sitzplatz, ein Abstandsgebot und die Pflicht, Hygienekonzepte zu erstellen. Ob tatsächlich angesichts der derzeit hohen Corona-Infektionszahlen alle Corona-Regeln fallen, bleibt abzuwarten.

Schleswig-Holstein zu Ostern schon sehr gut ausgebucht

Unabhängig von den Corona-Regeln und den Infektionszahlen ist die Buchungslage zwischen Nord- und Ostsee, Harz und Heide in diesem Jahr gut bis sehr gut, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei verschiedenen Urlaubsdestinationen ergab.

In den Urlaubsorten im nördlichsten Bundesland ist die Buchungslage für die Osterferien laut der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH (TA.SH) gut bis sehr gut. „Aber es gibt noch freie Kapazitäten, gerade auch in den Binnenregionen zwischen den Küsten“, sagte TA.SH-Geschäftsführerin Bettina Bunge der Deutschen Presse-Agentur. Vermutlich wegen der wechselhaften Corona-Lage seien die Gäste in ihrem Buchungsverhalten etwas zögerlicher. „Die Trends zum kurzfristigen Buchen sowie zum längeren Aufenthalt setzen sich fort.“

Auf der Insel Föhr liegt die Auslastung nach Angaben einer Sprecherin der Föhr Touristik aktuell erst bei fast 50 Prozent. „Da sich das Buchungsverhalten durch die Pandemie bei vielen Gästen aber hin zu kurzfristigeren Buchungen gewandelt hat, gehen wir davon aus, dass die Nachfrage in den kommenden Wochen noch steigt.“ Auf Amrum liegt die Auslastung in den Osterferien nahezu auf dem Niveau der vergangenen Jahre, Kapazitäten sind aber noch frei.

Spaziergänger sind bei strahlendem Sonnenschein auf einer Seebrücke in Wyk auf der Nordseeinsel Föhr unterwegs. Quelle: Christian Charisius/dpa

In Grömitz an der Ostsee sind direkt über die Ostertage etwa 80 Prozent der Unterkünfte ausgebucht, die sich im Kontingent der Vermittlung des Tourismus-Service befinden. Bei den Buchungen für Ostern verzeichnet die Lübecker Bucht einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019. In Heiligenhafen sei absehbar, dass viele Gäste Ostern in den Ort kommen werden. Kapazitäten sind aber auch hier noch vorhanden. Auf Fehmarn gibt es zu Ostern noch einige freie Kapazitäten, die Auswahl wird den Angaben zufolge aber von Tag zu Tag deutlich kleiner.

Ostsee-Urlaub: Auch Häuser in Mecklenburg-Vorpommern gut vorgebucht

In Mecklenburg-Vorpommern trüben die Corona-Pandemie und die Folgen des Krieges in der Ukraine die Erwartungen der Touristiker zum Ostergeschäft. Doch gleichzeitig sei auch klar, dass die Menschen verreisen wollen, sagte Tobias Woitendorf, der Geschäftsführer des Landestourismusverbands. Derzeit seien viele Quartiere schon gut gebucht und letztlich sei auch mit einer guten Auslastung zu rechnen. „Unklar ist, wie die sogenannten Hotspot-Regelungen im Nordosten umgesetzt werden“, sagte Woitendorf. Das Bundesland hat aktuell die bundesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz.

„Die meisten Häuser sind gut vorgebucht“, bestätigte der Präsident des Dehoga Mecklenburg-Vorpommern, Lars Schwarz. Allerdings könnten einige von ihnen noch die Kapazität nicht wie gewünscht hochfahren, weil die Arbeitskräfte noch fehlten. „Im Zweifel müssen sie sich mit einer geringeren Auslastung zufriedengeben.“ Aber es werde ein deutliches und positives Zeichen zum Neustart geben.

Beliebt seien die Klassiker: Warnemünde, Kühlungsborn, Rügen, Usedom. Reisehungrigen würden derzeit auch vermehrt Unterkünfte an der Mecklenburgischen Seenplatte, verrät Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands in Mecklenburg-Vorpommern (Dehoga).

Windsurfer und Spaziergänger besuchen den Ostseestrand von Warnemünde. Quelle: Frank Hormann/dpa-Zentralbild/dp

Urlaub in Niedersachsen: Hohe Nachfrage an der Nordsee

An der niedersächsischen Nordseeküste meldet die Die Nordsee GmbH, ein Tourismusverband mehrerer Küstenbadeorte, bereits eine hohe Nachfrage. „Wir freuen uns über eine durchweg positive Buchungslage über Ostern. Wir verzeichnen bereits heute eine Auslastung zwischen 80 und 90 Prozent, Tendenz steigend“, sagte Geschäftsführerin Sonja Janßen. Wer kurzfristig noch buchen möchte, sollte sich an die örtlichen Zimmervermittlungen wenden. Die Buchungslage sei sehr gut, sagte auch Wiebke Leverenz von der Ostfriesland Tourismus GmbH in Leer. „Wir spüren, dass die Leute raus wollen und die gute Luft genießen wollen.“ Viele Buchungen seien teils lang im Vorfeld erfolgt.

Auf den Ostfriesischen Inseln, wo zu Ostern der Saisonstart bevor steht, schwankt die Buchungslage noch von Insel zu Insel. „Einige sind bereits sehr gut gebucht, andere berichten wiederum von einem zurückhaltenden Buchungsverhalten aufgrund von Corona“, sagte der Marketingleiter der Ostfriesischen Inseln GmbH, Marc Klinke.

Unterschiedliche Buchungslage in Lüneburger Heide und Harz

In der Lüneburger Heide liegt die Auslastung in den Osterferien bei 70 Prozent, wie der Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, Ulrich von dem Bruch, sagte. „Wir haben gute Vorausbuchungen, die über dem Rekordjahr 2019 liegen“, sagte er. „Der Rest füllt sich noch, wenn die Corona-Beschränkungen fallen.“ Zudem sei Ostern ein starkes Kurzfristgeschäft, viel hänge vom Wetter ab.

Für die Orte im größten norddeutschen Mittelgebirge, dem Harz, ist die Buchungslage unterschiedlich. Einige Orte wie Wernigerode, Stolberg, Blankenburg oder Osterode sind laut dem Harzer Tourismusverband schon gut gebucht. „Da wird es für größere Gruppen schon etwas schwierig, noch eine freie Unterkunft zu finden“, sagte eine Sprecherin. An anderen Orte wie Bad Lauterberg, Thale, Braunlage und Goslar sowie im Oberharz gebe es hingegen noch Kapazitäten in allen Kategorien.

RND/bv/dpa