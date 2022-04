Nicht mehr lange hin, dann geht‘s für viele Deutsche in den Sommerurlaub. Der Blick auf die aktuell steigenden Preise trübt die Urlaubsstimmung bei einigen Reisenden allerdings. Flugtickets, Mietwagen und Unterkünfte: Alles wird teurer. Doch wer beim Reiseziel flexibel ist und nicht auf einen Aufenthalt im Hotel besteht, kann seiner Reisekasse auch in diesem Jahr noch etwas Gutes tun.

Im Schnitt können Reisende 500 Euro pro Woche sparen

Laut einer Auswertung des Onlineportals Traum-Ferienwohnungen, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland exklusiv vorliegt, zahlen Reisende für Ferienwohnungen diesen Sommer im Schnitt 500 Euro weniger pro Woche als für einen gleich langen Aufenthalt in einem Hotel. Während Urlauberinnen und Urlauber für einen siebentägigen Aufenthalt in einer Ferienwohnung durchschnittlich 1014 Euro zahlen, werden im Hotel 1530 Euro pro Woche fällig.

Für den Vergleich hat das Portal die Preise für insgesamt 116.000 Angebote in 64 europäischen Reisezielen ermittelt. Pro Urlaubsdestination wurden die Preise pro Woche (11. bis 17. Juli 2022) für zwei und vier Erwachsene sowie zwei Erwachsene und zwei Kinder (drei und zwölf Jahre) ermittelt.

Hier sind Ferienwohnungen besonders günstig

Für Familien ist der Preisunterschied bei Unterkünften am Bodensee besonders groß. Dort liegt der durchschnittliche Preis für eine Ferienwohnung bei knapp 800 Euro pro Woche, während im Hotel 2646 Euro gezahlt werden müssen. Das entspricht einem Plus von 230 Prozent.

Auch in Rom können Familien laut der Auswertung des Portals viel Geld sparen, wenn sie sich in eine Wohnung einmieten: durchschnittlich 1500 Euro. Während Hotelzimmer im Durchschnitt 2234 Euro kosten, liegt der Preis für Ferienwohnungen bei 677 Euro pro Woche. In Garmisch-Patenkirchen zahlen Touristinnen und Touristen für eine Wohnung 848 Euro, für eine Woche Hotelurlaub werden 2609 Euro fällig.

Auch für Paare sind Apartments in Garmisch-Patenkirchen wesentlich günstiger als Hotelzimmer: Pro Woche zahlen sie in der Stadt nahe der Zugspitze 691 Euro, während ihnen für ein Hotelzimmer 1580 Euro in Rechnung gestellt werden. Auf dem zweiten Platz der Destinationen mit den größten Preisunterschieden landet das Berner Oberland mit einer Differenz von über 93 Prozent. Eine Ferienwohnung kostet in der Schweizer Region für zwei Erwachsene 773 Euro, ein Zimmer im Hotel 1493 Euro.

Wo sich der Urlaub 2022 im Hotel lohnt

Doch es gibt auch Orte, an denen die Angebote der Hotels lukrativer sind als die der privaten Vermieter. Die Toskana beispielsweise. Dort kostet der Aufenthalt im Hotel für Familien durchschnittlich 1702 Euro pro Woche, Ferienwohnungen 2441 Euro. Auch in Südfrankreich schlägt das Hotel mit 1131 Euro weniger zu Buche als eine private Unterkunft (1288 Euro).

Blick auf Florenz. In der Toskana sind Hotels im Schnitt günstiger als Ferienwohnungen.

Paare, die ihren Urlaub an der Costa Blanca verbringen möchten, kommen ebenfalls günstiger weg, wenn sie sich für einen Aufenthalt im Hotel entscheiden. Während Apartments an der spanischen Küste im Schnitt 2083 Euro pro Woche kosten, verlangen Hotels dort nur 799 Euro. Auch in Andalusien lohnt sich das Hotelzimmer (714 Euro pro Woche). Zum Vergleich: Bei einer privaten Unterkunft zahlen Urlauberinnen und Urlauber im Durchschnitt 1785 Euro.

RND/jaf