Neben dem menschlichen Unglück hat der Krieg in der Ukraine auch massive Auswirkungen auf den Flugverkehr. Besonders davon betroffen sind die Fluggesellschaften aus der Ukraine: Die Maschinen der Airline Ukraine International bleiben derzeit komplett auf dem Boden. Jetzt sollen diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht wegen der Angriffe geflohen sind oder sich dem Militär angeschlossen haben, an andere Airlines vermietet werden. Zuerst hatte der „AeroTelegraph“ berichtet.

Kommt ukrainisches Personal in Zukunft bei der Lufthansa unter?

Derzeit prüfen Swiss Air und Helvetic Airways laut des Berichts, ob in diesem Rahmen ein Einsatz von Geflüchteten aus der Ukraine möglich sei. Letztere inseriert derzeit offene Stellen in der Cabin Crew auf der hauseigenen Website. Die Branche versuche derzeit, Personal aufzustocken, nachdem sich viele Mitarbeitende während der Corona-Pandemie umorientiert hatten. Nach Möglichkeit wolle man bereits ab April auch Menschen aus der Ukraine einstellen, sagte ein Sprecher der Airline dem „Tages-Anzeiger“.

Auf Nachfrage vom Redaktionsnetzwerk (RND) bei der Lufthansa, ob auch dort neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Ukraine eingestellt werden, hieß es seitens des Unternehmens: „Aktuell hat Lufthansa diesbezüglich nichts geplant.“

Eine Maschine der Helvetic Air steht auf dem Flughafen von Zürich. Quelle: IMAGO/Andreas Haas

Bei dieser Art der Vermietung von Flugzeug inklusive Crew handelt es sich um das sogenannte „Wet Leasing“. Diese Maßnahme gehört zum Standardprozedere in der Luftfahrtbranche: Airlines mieten dabei Flugzeuge einschließlich Crew, Wartung und Versicherung von einer anderen Fluggesellschaft. Durchgeführt wird das zum Beispiel dann, wenn es etwa wegen Wartungsarbeiten Engpässe in der Flotte gibt oder wenn ein eigenes Flugzeug ausfällt.

Auch längerfristige Vermietungen sind in der Branche an der Tagesordnung. Sie kommen dann in Frage, wenn eine Airline ein neues Reiseziel testweise in den Flugplan aufnimmt oder eine Strecke nur saisonbedingt bedient.

RND/vh