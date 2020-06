Die einzigartige Ameisenstadt auf der Schwäbischen Alb

Aalen

Auf dem Härtsfeld trägt die Erde Noppen. Hubbel an Hubbel schwillt aus dem Boden. Teils bis zu einem halben Meter hoch. Es sieht aus, als hätte sich auf der Hochfläche im Osten der Schwäbischen Alb ein Landschaftskünstler ausgetobt.

Tatsächlich haben millimetergroße sechsbeinige Baumeister eine Wacholderheide zur Open-Air-Installation umgewidmet: Bei den Hubbeln handelt es sich um Ameisenhügel. Berechnungen zufolge wuchsen in Spitzenzeiten dort bis zu 14.000 von ihnen. Das ist weltweit fast einzigartig.

Anzeige

145 Kilogramm Wiesenameisen pro Hektar

Weitere DNN+ Artikel

" Ameisenstadt" haben deshalb Naturschützer das rund vier Fußballfelder große Areal bei Elchingen ( Ostalbkreis) genannt. Der Biologe Bernhard Seifert vom Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz hat es vor einigen Jahren untersucht. Bei seinen Forschungen kam er auf 145 Kilogramm Lebendmasse von sogenannten Gelben Wiesenameisen, die sich dort pro Hektar tummeln. Seinen Angaben nach gibt es nur eine Fläche in England mit noch höherer Dichte einer Ameisenart.

Was die Bewohner der Ameisenstadt leisten, macht nicht nur ästhetisch Eindruck. "Pro Hektar transportieren sie 7 Tonnen Erdreich im Jahr nach oben", sagt Seifert. Allein die oberirdisch sichtbare Masse der Hügel brächte 184 Tonnen auf eine Waage. Nur die Schöpfer des Spektakels selbst bekommt kaum ein Mensch zu Gesicht.

Auf den Hügeln der Ameisenstadt herrscht kein Krabbeln, kein Wuseln, kein Wimmelbild aus bleistiftspitzenlangen Insektenkörpern. Stattdessen wachsen Gras und Kräuter auf den Haufen. Anders als etwa Waldameisen verbringen die Gelben Wiesenameisen ihren Alltag im Untergrund. Von ihrem Nest im Hügelinneren schürfen sie Stollen und Tunnel ins Erdreich, melken Läuse, die an Wurzeln leben, und verputzen deren zuckerhaltige Ausscheidungen. Nur zum jährlichen Paarungsflug oder um ein paar Krümel Erde nach oben zu wuchten, lassen sich die Winzlinge an der frischen Luft blicken. Neben ihnen sind auf dem Gebiet aber noch 22 weitere, teils streng geschützte, Ameisenarten nachgewiesen.

Ameisenstadt ist über 130 Jahren alt

Laut Seifert waren solche Megacitys früher im Landschaftsbild nichts Außergewöhnliches. Gerade auf der Schwäbischen Alb herrschten ideale Beziehungen: Die traditionellen Wanderschäfer sorgten mit ihren Tieren für eine sensible Landschaftspflege und Artenvielfalt, die zum Überleben der Insekten Voraussetzung ist. Inzwischen haben auch Stickstoffe, die über Autos, Großfeueranlagen und landwirtschaftliche Düngemittel aus der Luft in den Boden dringen, den Bestand der Gelben Wiesenameise einbrechen lassen.

Doch ihre Bauwerke sind nachhaltig. Sie stehen stabil, können Überschwemmungen trotzen und werden von Generation zu Generation weitervererbt. Die Ameisenstadt gibt es einer Untersuchung des Regierungspräsidiums Stuttgart zufolge seit mehr als 130 Jahren. Warum sie gerade hier entstand, ist laut Seifert nach wie vor rätselhaft. Die Lage in einer Frostsenke, in der die Temperaturen auch im Juni oder September in den Minusbereich sacken können, stört die Gelben Wiesenameisen nicht. Im Hügelinneren hat es auch im strengsten Winter mollige 25 Grad.

Verborgenes Kuriosum

Früher bauten die Albbauern dort Dolomitsand ab, sagt Hans-Peter Horn vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND). Der Regionalverband Ostwürttemberg betreut das Naturschutzgebiet "Dellenhäule", in das die Kolonie eingebettet ist.

Horn hat einmal einen Jungen beim Versuch erwischt, einen der Hügel einzutreten. Dessen Eltern baten danach um Entschuldigung, weil sie ihn nicht selbst abgehalten hatten. Sie hätten gar nicht gewusst, dass es sich bei den bewachsenen Haufen um Ameisenhügel handelt. Denn bisher ist die Ameisenstadt von Weltrang ein ziemlich verborgenes und unbeachtetes Kuriosum geblieben. Selbst die Anwohner der umliegenden Weiler auf dem karg besiedelten Härtsfeld wüssten großteils nicht, dass sie existiert, sagt Horn.

Erst zum 50. Jubiläum des Naturschutzgebiets im vergangenen Jahr hat das Regierungspräsidium Stuttgart eine Informationstafel spendiert. Jüngst war eine Delegation der Stadt Aalen zu Besuch, um sich Eindrücke für eine touristische Nutzung zu verschaffen. Den BUND stellt das vor ein Dilemma. "Wir wollen schon, dass die Ameisenstadt bekannt wird", sagt Horn. Eben nur nicht zu Lasten des Naturschutzes. Horn: "Grillstellen soll es hier keine geben."

dpa