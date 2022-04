Vor rund einer Woche kündigte die Gewerkschaft der Beschäftigten in der Zivilluftfahrt (Sintac) einen Streik an Ostern an – nun wurde dieser wieder abgesagt.

Unter anderem wegen ausstehender Urlaubsgelder sollte vom 15. bis 17. April an allen nationalen Flughäfen des Landes das Personal der Abfertigungsgesellschaft Portway, das landesweit für die Bodenabfertigung zuständig ist, die Arbeit niederlegen. Da es wieder konstruktive Gespräche gebe, seien die Pläne hinfällig, berichtet „The Portugal News“.

Was tun, wenn der Flug bei einem Streik gestrichen wurde?

In diesem Fall müssen Portugal-Reisende also keine Verspätungen oder Flugausfälle in ihrem Oster-Urlaub aufgrund eines Streiks befürchten. Grundsätzlich gilt aber: Kommt es bei einem Streik zu Flugstreichungen oder Verspätungen, muss sich die betroffene Airline darum kümmern, dass die Passagiere zu ihrem Ziel kommen.

Airlines versuchen, Annullierungen oftmals über Tochtergesellschaften abzufangen, daher können Passagiere für einen Ersatzflug zu anderen Airports gebracht werden. Wenn ein Flug streikbedingt gestrichen wird, dann können Flugreisende den Flug alternativ auch kostenlos stornieren. Das ist online oder über die Telefonhotline möglich.

Für die Einreise nach Portugal ist ein PCR-Test oder Antigen-Test für alle Einreisende verpflichtend, der nicht älter als 72 beziehungsweise 24 Stunden ist. Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder unter zwölf Jahre und Geimpfte, die ein digitales Covid-Zertifikat der EU vorweisen können.

