Osterurlaub 2022: Diese Reiseziele sind besonders gefragt

Erlangen

Für ihren Osterurlaub haben die Deutschen nach zwei Jahren Corona-Pandemie laut einer neuen Erhebung wieder mehr Lust aufs Reisen. Besonders beliebt seien Ziele in Österreich und Italien, teilten der Reiseführerverlag Michael Müller aus Erlangen gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut ArgYou am Dienstag mit. Bei ihrer Analyse des Online-Suchverhaltens bei der Reiseplanung ganz oben standen der Comer See in Italien, gefolgt von Wien und Paris.

Weitere beliebte Ziele seien London und die Normandie in Frankreich. Mit dem Harz ist laut Mitteilung auch eine deutsche Region ganz oben unter den meistgesuchten Urlaubszielen dabei. In den Top Ten folgen Rom und Prag sowie die österreichische Region Kärnten.

Die meisten Ziele seien mit dem Auto zu erreichen, was den anhaltenden Trend zum Selbstfahren zeige. Die Nachfrage nach Fernreise-Zielen sei zwar im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen, habe aber das vorpandemische Niveau nicht wieder erreicht. Am meisten gesucht wurde hier die indonesische Insel Lombok.

Vorfreude auf den Urlaub stark gestiegen

Anhand des sehr hohen Suchvolumens lasse sich die stark gestiegene Vorfreude der Urlaub-Suchenden ableiten, hieß es. Nach den Corona-Einschränkungen der letzten Jahre sei Reisen nun wieder ohne Auflagen möglich.

Für die Analyse hat das Schweizer Marktforschungsinstitut im Auftrag des Michael Müller Verlags die Urlaubs-Suchanfragen von rund 71 Millionen Nutzern auf deutschen Suchmaschinen und sozialen Medien im Zeitraum von 15. März bis 17. März 2022 ausgewertet.

RND/epd