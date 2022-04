Wer ab Sommer die Niagarafälle auf der kanadischen Seite erkunden möchte, bekommt eine neue Perspektive. In der Niagara Parks Power Station wird ab 1. Juli ein Aufzug in 55 Meter Tiefe fahren – zu einem 610 Meter langen Abwassertunnel. An dessen Ende findet sich eine neue Aussichtsplattform.